موعد مباراة اتحاد جدة والتعاون بالدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد اتحاد جدة لمواجهة نظيره التعاون مساء اليوم الأربعاء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي.

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ويسعى اتحاد للفوز على التعاون من أجل حصد الثلاث نقاط، وتعزيز صدارته في جدول ترتيب الدوري السعودي، في ظل منافسته مع النصر الذي يأتي خلفه بفارق 3 نقاط.

ويأتي اتحاد جدة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 59 نقطة خلفه النصر بـ 56 نقطة، فيما يحتل التعاون المركز السادس

برصيد 37 نقطة، وكان الاتحاد فاز على نظيره الشباب بهدفين لهدف، في مباراة دراماتيكية.

ويأمل رفقاء الدولي المصري أحمد حجازي، في مواصلة رحلته نحو تحقيق لقب الدوري السعودي، بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو.

موعد مباراة اتحاد جدة والتعاون

تنطلق مباراة اتحاد جدة والتعاون في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، بالإضافة للساعة الثامنة بتوقيت الإمارات.