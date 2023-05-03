اخبار الرياضه

حازم إمام: معترض على قرار لجنة الانضباط والزمالك تعرض للظلم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

ياسر رشاد - القاهرة -  كشف حازم إمام، لاعب الزمالك السابق وعضو اتحاد الكرة المصري عن رأيه فيما يخص أزمة القلعة البيضاء مع الجبلاية ولجنة الانضباط بعدم خوض مباراة السوبر المصري أمام الأهلي.

(اقرأ أيضًا) نجم الأهلي السابق يؤكد أهمية دوافع الفريق الأحمر للفوز بالسوبر من بيراميدز

ومن المقرر أن تلعب مواجهة السوبر الجمعة المقبلة، في المباراة التي يحتضنها ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

 

وقرر اتحاد الكرة المصري إختيار بيراميدز

ليُشارك في السوبر بعد اعتذار الزمالك عن المواجهة أمام المارد الأحمر.

 

حازم إمام ينتقد قرارات لجنة الانضباط

الجدير بالذكر أن بيراميدز اشترط على اتحاد الكرة منحه 24 ساعة من أجل التجهيز للسفر للإمارات لخوض المواجهة المنتظرة أمام الأهلي.

 

لمزيد من أخبار .. اضغط هنا

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا