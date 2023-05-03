حجازي يقود تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الفتح بالدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي اتحاد جدة مع التعاون مساء اليوم الأربعاء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي.

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ويهدف اتحاد لتحقيق الانتصار على التعاون من أجل حصد الثلاث نقاط، وتعزيز صدارته في جدول ترتيب الدوري السعودي، في ظل منافسته مع النصر الذي يأتي خلفه بفارق 3 نقاط.

ويأتي اتحاد جدة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 59 نقطة خلفه النصر بـ 56 نقطة، فيما يحتل التعاون المركز السادس برصيد 37 نقطة، وكان الاتحاد فاز على

نظيره الشباب بهدفين لهدف، في مباراة دراماتيكية.

وتبدأ مباراة اتحاد جدة والتعاون في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، بالإضافة للساعة الثامنة بتوقيت الإمارات.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمباراة الفتح

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: أحمد بامسعود، حجازي، شراحيلي، مدالله العليان

خط الوسط: إيجور كورونادو، طارق حامد، برونو هنريكي

خط الهجوم: رومارينيو دا سيلفا، عبدالرزاق حمدالله، عبدالعزيز البيشي