جيرو ولياو يقودان تشكيل ميلان المتوقع أمام كريمونيزي

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب جمهور ميلان الإيطالي مواجهة فريقه أمام كريمونيزي، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر الدوري الإيطالي لهذا الموسم 2022/2023.

موعد مباراة يوفنتوس وليتشي بالدوري الإيطالي

ومن المتوقع أن يدفع الجهاز الفني لميلان بالثنائي رافائيل لياو وأوليفيه جيرو في مواجهة الليلة، وذلك لحسم المباراة من البداية.

تشكيل ميلان المتوقع أمام كريمونيزي

حارس المرمى: مايك ماينان.

الدفاع: كالابريا، كايير، توموري، ثيو هيرنانديز.

وسط الملعب: ساندرو تونالي، إسماعيل بن ناصر، كرونيتش.

الهجوم: رفائيل لياو، أوليفيه جيرو، إبراهيم دياز.

الجدير بالذكر أن ميلان يأتي في المركز الخامس بترتيب الدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة، بينما يحل كريمونيزي في المركز قبل الأخير بـ 20 نقطة.

لمزيد من أخبار الرياضة.. اضغط هنا