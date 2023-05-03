شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يجرى أشعة جديدة على الركبة تزامنًا مع لقاء السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عبد الله السعيد، لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لأشعة جديدة على الركبة خلال الساعات المقبلة، من أجل الوقوف على المرحلة التى وصل لها اللاعب من التأهيل بسبب الإصابة، وتأتى الأشعة التى سيخضع لها اللاعب تزامنًا مع استعداد فريقه لمواجهة الأهلى فى السوبر بدولة الإمارات، المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

ومن المنتظر أن تحدد الأشعة التى يخضع لها اللاعب مدى استجابته للتأهيل الذى يخضع له فى الوقت الحالى، حتى يتمكن الجهاز الطبى من تعديل البرنامج التأهيلى بشكل تدريجى، حتى يتمكن اللاعب من العودة فى أسرع وقت.

وكان عبد الله السعيد قائد بيراميدز تعرض للإصابة خلال مباراة الأهلى فى نهائى بطولة كأس مصر، والتى حسمها المارد الأحمر لصالحه.

وخرج السعيد مصابا بين شوطى المباراة التى جرت على استاد القاهرة الدولى، بعدما تعرض للإصابة من التحام قوى.

وخضع عبد الله السعيد حينها لأشعة وفحص طبى أثبت إصابته بجذع فى الرباط الداخلى للركبة من الدرجة الثانية، سيغيب على إثره لقرابة 8 أسابيع عن الملاعب للعلاج والتأهيل قبل العودة مجددا للمشاركة بشكل طبيعى مع الفريق.