كولر يستقر على الدفع بحمدى فتحى ومروان عطية فى وسط الأهلى أمام بيراميدز

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القاهرة - سامية سيد - استقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على الدفع بالثنائى مروان عطية وحمدى فتحى لاعبا الفريق فى خط وسط المارد الأحمر بمباراته المرتقبة أمام بيراميدز على لقب كأس السوبر المحلى، والمقرر لها السابعة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل على استاد محمد بن زايد فى مدينة أبو ظبى الإماراتية.

ويغيب عمرو السولية لاعب خط وسط الأهلى عن مباراة السوبر بسبب الإصابة، فيما لايزال موقف المالى أليو ديانج لاعب الفريق غامضاً بسبب معاناته من شد بسيط في العضلة الخلفية خلال مباراة الرجاء المغربى الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا.

واصطحب مارسيل كولر 23 لاعباً فى قائمة فريقه لمباراة السوبر، وجاءت القائمة كالتالى.. "محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وعلى معلول وخالد عبد الفتاح ومحمود متولى وياسر إبراهيم ومحمد عبد الفتاح ومحمدهانى ومحمد أشرف ومحمد فخرى وحمدى فتحى وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة وأحمد القندوسى وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومروان عطية ومحمد شريف ومحمود كهربا وبيرسى تاو".

واستبعد كولر 11 لاعبا من رحلة المارد الأحمر المتوجهة للإمارات لخوض مباراة السوبر وهم عمرو السولية ومحمد الضاوى ورامى ربيعة وأكرم توفيق وكريم فؤاد ورأفت خليل وحمزة علاء للإصابة وشادى حسين وأيمن أشرف وكريم الدبيس وبرونو سافيو لأسباب فنية.

الأهلي هو صاحب آخر لقب لبطولة كأس السوبر المصري لموسم 2021، عندما فاز على الزمالك بهدفين دون رد، فى المباراة التى أقيمت على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

وضرب الأهلى موعداً مع الترجى التونسى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث يلتقى الفريقان بتونس في لقاء الذهاب ثم يلعبان في القاهرة في لقاء الإياب.

وتوّج الأهلي ببطولة السوبر 12 مرة من قبل، حيث كانت أول تتويج للفريق باللقب في نسخة البطولة عام 2003، وكانت الأخيرة عام 2022 بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة 28 أكتوبر الماضي بإستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.