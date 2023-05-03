شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة لاعب الإسماعيلى بكسر فى الأنف خلال ودية الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التى أجراها عبد الله حسنى لاعب الإسماعيلى الشاب تعرضه لكسر فى الأنف خلال ودية الفريق الأول مع الشرقية.

وفاز الإسماعيلى على فريق الشرقية أحد أندية المظاليم بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، وذلك خلال المباراة الودية التى جمعتهما عصر أمس ضمن برنامج الإعداد لاستكمال مشوار الفريق بمسابقة الدورى المحلى.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة بيراميدز يوم 9 مايو الجارى على استاد الدفاع الجوى ضمن مؤجلات المسابقة.

أهداف الدراويش أمام الشرقية سجلها أحمد محسن وأبوبكر حمزة ومروان حمدى ومحمود الشبراوى.

بدأ الإسماعيلى اللقاء بتشكيل ضم.. محمد فوزى -محمد نصر – أحمد محسن – كريم عرفات فى الدفاع محمد خليفة – محمد بيومى – عمر الوحش – عمر الساعى – محمد عبد السميع "ميعا" فى الوسط – ياو أنور – أبو بكر حمزة فى الهجوم.

وشارك فى الشوط الثانى كل من عبد الله حسنى وإياد العسقلانى وأحمد عبد الوهاب وحمدى النقاز وعماد حمدى ومحمد مخلوف وأحمد مدبولى ومحمود الشبراوى ومصطفى فارس ومروان حمدي.

وحرص حمزة الجمل المدير الفنى على منح فرصة المشاركة لمجموعة من عناصر الفريق بغرض تجهيزهم والاطمئنان عليهم تحسباً للاستعانة بجهودهم خلال اللقاءات الرسمية المقبلة.