شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يطمئن على بدلاء الإسماعيلى قبل مواجهة بيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن حمزة الجمل، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، على جاهزية لاعبيه البدلاء قبل مواجهة بيراميدز بعدما منحهم فرصة المشاركة فى ودية الشرقية بغرض تجهيزهم والاطمئنان عليهم تحسباً للاستعانة بجهودهم خلال اللقاءات الرسمية المقبلة.

وفاز الإسماعيلى على فريق الشرقية أحد أندية المظاليم بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، وذلك خلال المباراة الودية التى جمعتهما عصر أمس ضمن برنامج الإعداد لاستكمال مشوار الفريق بمسابقة الدورى المحلي.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة بيراميدز يوم 9 مايو الجارى على استاد الدفاع الجوى ضمن مؤجلات المسابقة.

أهداف الدراويش سجلها أحمد محسن وأبوبكر حمزة ومروان حمدى ومحمود الشبراوى.

بدأ الإسماعيلى اللقاء بتشكيل ضم.. محمد فوزى -محمد نصر – أحمد محسن – كريم عرفات فى الدفاع محمد خليفة – محمد بيومى – عمر الوحش – عمر الساعى – محمد عبد السميع “ميعا” فى الوسط – ياو أنور – أبو بكر حمزة فى الهجوم.

وشارك فى الشوط الثانى كل من.. عبد الله حسنى وإياد العسقلانى وأحمد عبد الوهاب وحمدى النقاز وعماد حمدى ومحمد مخلوف وأحمد مدبولى ومحمود الشبراوى ومصطفى فارس ومروان حمدي.