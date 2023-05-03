شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يخضع اليوم لفحص جديد لتحديد مدة غيابه عن سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع حسام حسن، مهاجم فريق سموحة، لفحوصات جديدة من أجل معرفة حجم إصابته ومدة غيابه عن الفريق السكندرى، بعدما خرج مصابا أمام غزل المحلة فى بطولة الدورى أمس الثلاثاء.

واشتكى حسام حسن، مهاجم نادى سموحة، من الآلام فى قدمه بعد خروجه من مواجهة فريقه أمام غزل المحلة، التى انتهت بفوز الفريق السكندرى بهدفين نظيفين.

وفضل طبيب سموحة إجراء أشعة على قدم حسام حسن فى أقرب مستشفى من ملعب المحلة، لتظهر الأشعة إصابة مهاجم سموحة بشرخ فى شظية القدم ليتم وضع قدمه فى جبيرة لحين العودة إلى الإسكندرية لتحديد موقفه ومدة غيابه عن الفريق.

وحرص أحمد سامى، مدرب سموحة، على إخراج حسام حسن بعد إصابته بارتجاج فى المخ بعد التحام هوائى مع مدافع غزل المحلة، للاطمئنان عليه خوفا من حدوث أى شىء لمهاجم سموحة، وبعد خروجه استعاد حسام حسن تركيزه ووعيه بعدما أحس بعدم الاتزان.

وحقق فريق سموحة فوزًا مهمًا على غزل المحلة بثنائية دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على استاد الغزل، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

سجل حسام حسن، مهاجم الفريق السكندرى، هدف التقدم فى الدقيقة 18 بكعب القدم، وتم الرجوع لتقنية الفار قبل التأكد على صحة الهدف، وفى الدقيقة 85 سجل بواتينج الهدف الثانى.

ويحتل فريق سموحة المركز التاسع برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا.