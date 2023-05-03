شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة الاتحاد السكندرى وبيراميدز فى الدورى بسبب كأس السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر اتحاد الكرة ناديى الاتحاد السكندرى وبيراميدز بتأجيل مباراتهما، التى كان مقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز بسبب مشاركة الفريق السماوى فى كأس السوبر المصرى بالإمارات.

وتأكد بشكل نهائى مشاركة نادى بيراميدز فى السوبر المصرى أمام النادى الأهلى المقرر له الجمعة المقبل بأبو ظبى فى الإمارات، على أن يسافر الفريق عصر اليوم الأربعاء على متن طائرة خاصة.

ويضم الفريقان كوكبة كبيرة من النجوم، حيث يضم الأهلى لاعبين كبار أبرزهم محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم وعلى معلول وأفشة ومحمود كهربا وحمدى فتحى وعمرو السولية، كما يمتلك بيراميدز كوكبة كبيرة من اللاعبين المميزين على رأسهم رمضان صبحى وأحمد الشناوى وأحمد فتحى ومحمد حمدى وعلى جبر ووليد الكرتى وإبراهيم عادل.

وتنهى شركة بريزنتيشن سبورتس خلال الوقت الحالي الأمور الخاصة بسفر بعثة بيراميدز اليوم الأربعاء إلى دولة الإمارات الشقيقة لمواجهة الأهلي في السوبر المصري، الذى تترقبه جماهير الجالية المصرية بدولة الإمارات الشقيقة.

وستكون مباراة الأهلي بطل كأس مصر، وبيراميدز وصيف الدورى وبطولة كأس مصر فرصة قوية للجماهير لمشاهدة مباراة قوية، خاصة أن الأهلى توج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز بعد الفوز 2 / 1.