موعد مباراة الأهلى وبيراميدز فى السوبر المصرى والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى مرانه الأول فى مدينة أبو ظبى الإماراتية، اليوم الأربعاء، بعدما وصل إلى الأراضى الإماراتية أمس الثلاثاء استعدادا لخوض مباراة السوبر المصرى ضد بيراميدز مساء الجمعة المقبل على استاد محمد بن زايد، فى إطار التحضير لهذه المواجهة التى تعد بطولة خاصة، والفوز فيها مهم قبل خوض مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الترجي التونسي.

يشارك بيراميدز بصفته وصيف بطولة الدوري وكأس مصر بعد اعتذار نادى الزمالك بطل الدوري الموسم الماضى، فيما تأهل الأهلي كبطل لبطولة كأس مصر عن الموسم نفسه.

وأقيمت بطولة السوبر المصرى من قبل 19 مرة، ويمتلك الأهلى 12 لقباً، فيما يمتلك الزمالك 4 ألقاب، ولقب لكل من المقاولون وحرس الحدود وطلائع الجيش.

ويحمل الأهلى لقب النسخة الأخيرة من كأس السوبر المحلى بالفوز على الزمالك فى النسخة الماضية بثنائية نظيفة حملت توقيع سافيو وكريم فؤاد.





موعد مباراة الأهلى وبيراميدز بالسوبر المصرىيستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل باستاد "محمد بن زايد" فى العاصمة أبو ظبي على لقب كأس السوبر المحلى.

وهذه المرة الثالثة التي تقام فيها مباراة السوبر على الملعب، وكانت المناسبة الأولى في 2017 والثانية في 2020، وانتهى اللقاءان لصالح نادي الزمالك بركلات الترجيح.





القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدزوتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز فى السوبر المحلى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.