شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات بيراميدز فى الكونفدرالية على مائدة جهاز الأهلى استعداداً للسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، رحلة استكشاف فريق بيراميدز بمشاهدة مبارياته المحلية والأفريقية، لاسيما أحدثها أمام مارومو جالانتس بطل جنوب أفريقيا فى الكونفدرالية والتى ودع على إثرها البطولة للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السماوى قبل ملاقاته ببطولة السوبر الجمعة المقبلة على ملعب محمد بن زايد بالامارات.

اصطحب السويسرى مارسيل كولر 23 لاعباً فى قائمة فريقه لمباراة السوبر، حيث تأكدت جاهزية الثلاثى ياسر إبراهيم ومحمد شريف وأليو ديانج لخوض المباراة بعد الإصابات الطفيفة التي لحقت بهم في مباراة الرجاء المغربى الأخيرة.

وجاءت القائمة كالتالى "محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وعلى معلول وخالد عبد الفتاح ومحمود متولى وياسر إبراهيم ومحمد عبد الفتاح ومحمد هانى ومحمد أشرف ومحمد فخرى وحمدى فتحى وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة وأحمد القندوسى وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومروان عطية ومحمد شريف ومحمود كهربا وبيرسى تاو".

واستبعد كولر 11 لاعبا من رحلة المارد الأحمر المتوجهة للإمارات لخوض مباراة السوبر وهم عمرو السولية ومحمد الضاوى ورامى ربيعة وأكرم توفيق وكريم فؤاد ورأفت خليل للإصابة وشادى حسين وأيمن أشرف لأسباب فنية وحمزة علاء للتواجد مع المنتخب الاوليمبى"، وبرونو سافيو والدبيس.

الأهلي هو صاحب آخر لقب لبطولة كأس السوبر المصري لموسم 2021، عندما فاز علي الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت علي ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

وضرب الأهلى موعداً مع الترجى التونسى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث يلتقى الفريقين بتونس في لقاء الذهاب ثم يلعبان في القاهرة في لقاء الإياب.

وتوّج الأهلي ببطولة السوبر 12 مرة من قبل، حيث كانت أول تتويج للفريق باللقب في نسخة البطولة عام 2003، وكانت الأخيرة عام 2022 بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة 28 أكتوبر الماضي باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.