شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات استشفائية للاعبى الأهلى بفندق الإقامة بالإمارات استعدادا للسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لجلسات استشفائية بفندق الإقامة بالإمارات؛ للتخلص من الإجهاد الذى تعرض له اللاعبون الفترة الماضية.

وخضع اللاعبون لجلسة الاستشفاء عقب خوض المران الجماعى مساء أمس، واستغرق قرابة الساعتين، وتضمن العديد من الفقرات التدريبية والفنية؛ استعدادا لخوض مباراة السوبر المصرى.

وكانت بعثة الأهلى برئاسة الدكتور مهند مجدى، عضو مجلس إدارة النادى، قد وصلت إلى الإمارات عصر أمس بعد رحلة طيران استغرقت قرابة الثلاث ساعات والنصف، من مطار القاهرة إلى مطار أبو ظبى.



ويستعد الأهلى لخوض مباراة السوبر المصرى فى السابعة والنصف من مساء الجمعة المقبل على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى.