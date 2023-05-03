شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يجهز بواتينج لمواجهة ألو إيجيبت فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، بنجامين بواتينج مهاجم الفريق السكندرى من أجل الدفع به فى هجوم سموحة أمام ألو إيجبت فى مواجهة كأس مصر المقرر لها الأحد المقبل.

وأربكت إصابة حسام حسن مهاجم فريق سموحة، الجهاز الفنى بقيادة أحمد سامى، خاصة أنه المهاجم الأول للفريق والهداف بعد إصابته أمام غزل المحلة فى المباراة التى انتهت بفوز الفريق السكندرى بهدفين نظيفين.

ويعانى حسام حسن من الإصابة بشرخ فى شظية القدم بعد السقوط خلال مباراة غزل المحلة وإصابته بارتجاج فى المخ، إلا أن سقوطه بشكل خاطئ على قدمه تسبب فى الإصابة فى شظية القدم، والتى أثبتت الأشعة التى خضع لها وجود شرخ، ما أدى إلى وضع قدمه فى الجبيرة.

ويدرس أحمد سامى مدرب سموحة منح حسام حسن الوقت الكافى من أجل العودة بشكل قوى فى مباريات الدورى، والاعتماد على بواتينج خاصة أن اللاعب نزل بديلا لحسام حسن ونجح فى إحراز هدف الفريق السكندرى الثانى، من أجل مواصلة الطريق فى كأس مصر.

وحقق فريق سموحة فوزًا مهمًا على غزل المحلة بثنائية دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على استاد الغزل، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

سجل حسام حسن، مهاجم الفريق السكندرى، هدف التقدم فى الدقيقة 18 بكعب القدم، وتم الرجوع لتقنية الفار قبل التأكد على صحة الهدف، وفى الدقيقة 85 سجل بواتينج الهدف الثانى.

ويحتل فريق سموحة المركز التاسع برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا.