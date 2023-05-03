بدلا من الزمالك.. مفاجأة في كواليس اختيار بيراميدز لمواجهة الأهلي في السوبر المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

يستعد بيراميدز لمواجهة الأهلي في مباراة كأس السوبر المصري، يوم الجمعة المقبل، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ووجد بيراميدز نفسه فجأة طرفا في مباراة السوبر المصري، بعدما اعتذر نادي الزمالك عن المشاركة بسبب اعتراضاته على بعض القرارات الخاصة باتحاد الكرة ولجانه الفرعية.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم توجيه الدعوة لنادي بيراميدز، بصفته وصيف النسخة الماضية من الدوري المصري، لمواجهة الأهلي بدلا من الزمالك، ليسافر الفريق إلى أبوظبي مساء الأربعاء.

وفي تصريحات تليفزيونية نقلها موقع "العين" الإخباري، كشف محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن كواليس اختيار بيراميدز للمشاركة في السوبر بدلا من الزمالك.

وفجر أبو الوفا مفاجأة تتعلق بتجهيز اتحاد الكرة لـ3 بدائل للفارس الأبيض، من خلال مخاطبة 3 أندية مختلفة للمشاركة ضد الأهلي في المباراة.

وأشار عضو اتحاد الكرة إلى مخاطبة بيراميدز، فيوتشر وطلائع الجيش، تحسبا لكافة السيناريوهات، متابعا: "وقع الاختيار على بيراميدز في النهاية، نظرا لكونه وصيف بطولتي الدوري والكأس".