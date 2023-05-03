موعد مباراة ليفربول وفولهام اليوم.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه ليفربول، نظيره فولهام، في العاشرة، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة 28 المؤجلة في الدوري الإنجليزي 2022-

ويطمح عشاق الريدز أن يتمكن الفريق تحت قيادة كلوب من مواصلة تحقيق الانتصارات حتى نهاية الدوري على أمل الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى لحجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

ويحتل ليفربول المركز الخامس برصيد ٥٦ نقطة، فيما يأتي فولهام في الترتيب العاشر ب ٤٥ نقطة.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل الألماني يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل: 4-2-3-1

أليسون بيكر

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترينت ألكسندر أرنولد

فابينيو - هارفي إليوت - جوردان هندرسون

جاكبو - محمد صلاح - دياز

القناة الناقلة

من المقرر أن يتم نقل هذه المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 2 HD Premium، بصوت المعلق خالد الحدي.