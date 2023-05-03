مصير تذاكر جماهير الزمالك بعد الانسحاب من السوبر المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، رسميا، مشاركة بيراميدز في كأس السوبر المصري بدلا من الزمالك.

وقال مجلس أبوظبي، في بيان رسمي له اليوم الأربعاء: "بناء على المستجدات الواردة يشارك بيراميدز في كأس السوبر المصري، بعد كتاب رسمي من الاتحاد المصري بتغيير أحد طرفي اللقاء".

وأضاف بيان المجلس: "نتقدم باعتذارنا للجماهير التي بادرت بحجز تذاكر حضور المباراة بناء على الأطراف المعلن عنها سابقا، لأسباب يعلمها الجميع، وخارجة عن إرادة مجلس أبوظبي الرياضي، لكونه ليس جهة الاختصاص في تحديد أطراف المباراة".

وأعلن مجلس أبوظبي عن إتاحة الفرصة أمام الجماهير الراغبة في استرجاع قيمة تذاكر المباراة في الأماكن المخصصة لجمهور الزمالك، منذ صدور البيان وحتى الساعة 11 من مساء الغد الخميس عبر البريد الإلكتروني للشركة الخاصة بالتذاكر.

ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز في السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة على استاد "محمد بن زايد" فى العاصمة أبو ظبي.