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رسميا.. ريـال مدريد يحسم صفقة نجم المنتخب الإنجليزي

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الشارقة - اميمة ياسر - كشفت صحيفة "ماركا"الإسبانية، أن إدارة حسمت صفقة الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام نجم خط وسط فريق بوروسيا دورتموند الألماني ليكون لاعبًا ضمن صفوف الملكي الصيف المقبل، بمقابل مادي يتراوح ما بين 100 إلي 120 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة، أن عقد جود بيلينجهام مع ريال مدريد مدته 6 سنوات حتي يونيو 2029، بدءًا من الموسم المقبل 2023-2024.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسئولو ريال مدريد سيتوجهون إلي ألمانيا، من أجل حسم الصفقة بشكل رسمي مع إدارة بوروسيا دورتموند والإتفاق على كافة الأمور الخاصة بها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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