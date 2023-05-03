حمدالله يحطم رقمًا مميزًا قبل مباراة التعاون

ياسر رشاد - القاهرة - سجل اللاعب الدولي المغربي حمدالله رقمًا مميزًا أمام فريق التعاون في تاريخ مشاركته في بطولة الدوري السعودي .

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ونشر حساب الدوري السعودي عبر موقعة الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلا :" لعب 6 مباريات وسجله 10 أهداف .

تشكيل الاتحاد الرسمي أمام التعاون

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

ا لدفاع: مد الله العليان - أحمد حجازي – أحمد شراحيلي

– أحمد بامسعود

الوسط: طارق حامد – برونو هنريكي – إيجور كورنادو – عبد الرحمن العبود

الهجوم: رومارينو – عبد الرزاق حمد الله.

من المقرر ان تنطلق المباراة مساء اليوم 7 مساء بتوقيت القاهرة ، 8 مساء بتوقيت الإمارات .

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