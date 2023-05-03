محمد صلاح يعادل أرقام سواريز وجيرارد أمام فولهام

ياسر رشاد - القاهرة - يقترب النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي من معادلة رقم لويس سواريز مهاجم الريدز السابق، والذي حققه من قبل أمام نادي فولهام بمختلف المسابقات.

أقرأ ايضًا..

ريال مدريد يحسم صفقة بيلينجهام نجم بوروسيا دورتموند

يواجه ليفربول نظيره فولهام مساء اليوم الأربعاء ضمن مواجهات الجولة 28 من منافسات الدوري الإنجليزي، والتي تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

صلاح يعادل أرقام سواريز وجيرارد

يعمل النجم المصري محمد صلاح على معادلة رقم لويس سواريز مهاجم الريدز السابق ونادي جريميو الأوروجوياني الحالي، بعدما سجل مهاجم ليفربول السابق 4 أهداف في شباك نادي فولهام.

سجل محمد صلاح هدفين في شباك فريق

فولهام قبل مواجهة اليوم، وحال تسجيله هدفين سيعادل رقم سواريز صاحب الـ4 أهداف في شباك الأبيض والأسود، والتي تجعله أيضًا يعادل رقم ستيفين جيرارد صاحب المركز الخامس في جدول ترتيب هدافي الريدز على الإطلاق.

وسجل محمد صلاح 28 هدف في الموسم الحالي بمختلقف المسابقات، ويسعى لتسجيل هدفين ليصل إلى 30 هدف في جميع البطولات التي شارك فيها مع الريدز.

لمزيد من أخبار الرياضة اضغط هنا