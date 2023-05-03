تامر حسني يُحيي حفل كأس السوبر المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يُحيي الفنان تامر حسني حفل مباراة بطولة كأس السوبر التي تجمع بين فريقي الأهلي وبيراميدز مساء الجمعة القادمة في المباراة المرتقبة على ستاد هزاع بن زايد التي تقام على بدولة الإمارات.

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ونشر الفنان تامر حسني عبر موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" وعلق قائلا:" كأس السوبر المصري في أبوظبي".

وصلت مساء اليوم الأربعاء بعثة فريق نادي بيراميدز إلى مطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي تحضيرا لخوض مباراة السوبر المصري والتي تجمعه بالنادي الأهلي يوم الجمعة.

وخاض فريق بيراميدز مرانا أخيرا في القاهرة قبيل السفر للإمارات استمر لمدة ساعة ونصف ركز خلاله الجهاز الفني على مجموعة من الوحدات الفنية والبدنية وظهرت الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين وجاهزيتهم لخوض اللقاء الهام.

ومن المقرر ان تنطلق المباراة مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 7.30 مساء بتوقيت القاهرة ، 8.30 مساء بتوقيت الإمارات.

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