شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 3/5/2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، ويرصد الخليج 365 أهم 7 أخبار رياضية حتى الآن، وفى مقدمتها، مجلس أبو ظبى: إتاحة الفرصة أمام جماهير الزمالك لاسترجاع قيمة تذاكر مباراة السوبر، وبيراميدز يختتم تدريباته فى القاهرة قبل رحلة أبو ظبى، وجلسات استشفائية للاعبى الأهلى بفندق الإقامة بالإمارات استعدادا للسوبر.

أصدر مجلس أبو ظبى الرياضى بيانا رسميا، منذ قليل، للتعليق على كل مستجدات مباراة السوبر المصرى والمقرر لها يوم الجمعة.