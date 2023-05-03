شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يختتم تدريباته فى القاهرة قبل رحلة أبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق بيراميدز تدريباته بالقاهرة ظهر اليوم استعدادا للسفر إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبى، تحضيرا لخوض مباراة السوبر المصرى، والتي تجمعه بالنادى الأهلى يوم الجمعة. ويلتقى بيراميدز وصيف الدورى المصرى مع الأهلى بطل كأس مصر فى السابعة والنصف من مساء الجمعة على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى، فى إطار لقاء السوبر المصرى. واستمر المران لمدة ساعة ونصف ركز خلاله الجهاز الفنى على مجموعة من الوحدات الفنية والبدنية وظهرت الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين وجاهزيتهم لخوض اللقاء المهم.

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