شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يحقق بطولة أفريقيا لتنس الطاولة للسيدات للمرة الأولى فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الأول لتنس الطاولة بنادى بتروجت، لقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى للسيدات لأول مرة فى تاريخ النادى.

وحصد بتروجت لقب البطولة عقب الفوز على نادى البنك التجارى الإثيوبى بنتيجة 3 / 0، بالبطولة التي تستضيفها مدينة نيروبي في كينيا خلال الفترة من 1 وحتى 3 مارس الجاري.

وكان تأهل سيدات تنس الطاولة بنادي بتروجت لنهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، بعد الفوز على فريق كبيلي بطل رواندا بنتيجة (3-0).

وتمكن الفريق البترولي من التأهل للدور قبل النهائي، بعد تحقيق الفوز على كل من فيجن الروندى وفريق نيروبى سيتى الكينى بنتيجة 3-0، في المباراتين، ليصعد كأول المجموعة إلى نصف النهائي.

ويضم فريق بتروجت لسيدات تنس الطاولة كلا من: "مريم الهضيبي - مروة الهضيبي -أميرة يسري - هند فتحي"، ويقود الجهاز الفني ياسر صبحي وعزت زغلول مدرب عام.

جدير بالذكر أن نادي بتروجت هو الممثل المصري الوحيد على صعيد السيدات، حيث يشارك بعد اعتذار الأهلي بطل الدوري في الموسم الماضي.