شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة الزمالك إجازة يومين بعد التتويج بكأس مصر استعدادا لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد فتحى، المدير الفنى لفريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك، منح اللاعبات راحة يومين فقط اليوم وغدا الخميس بعد حصد لقب كأس مصر، وذلك استعدادا لمنافسات بطولة أفريقيا المحدد لها الفترة من 13 إلى 24 مايو الجارى بتونس.

وفار فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة 3/1 فى إطار ثان مواجهات بلاى أوف نهائى كأس مصر على صالة الشباب والرياضة بأكتوبر "زويل" ليتوج باللقب.

وشهد اللقاء الأول فوز الزمالك بنتيجة 3 /1 الاثنين على نفس الصالة، ويمنح نظام البلاى أوف الفريق الفائز بمباراتين اللقب، وحال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.

وتأهل الأهلى إلى النهائى بالفوز على وادى دجلة فى نصف النهائى والزمالك بالفوز على الصيد، حيث يتنافس دجلة والصيد على المركزين الثالث والرابع.

وتأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بالزمالك إلى الدور نصف النهائى عقب الفوز على نظيره سبورتنج فى دور الثمانية، بينما تأهل الأهلى عقب الفوز على هليوبوليس، وتأهل الصيد عقب الفوز على سموحة، بينما تأهل وادى دجلة عقب تحقيق الفوز على الشمس.

وتوج فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مؤخرا بلقب الدورى الممتاز بالفوز على الزمالك بنتيجة 3/1 فى إطار فاصلة تحديد بطل الدورى للموسم المحلى 2022 / 2023.

وأقيمت هذه الفاصلة فى ظل فوز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 3/2 فى ثان جولات الدور النهائي من البلاي أوف لدوري سيدات الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2022 / 2023 بعد فوز الزمالك فى المواجهة الأولى.