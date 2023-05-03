شكرا لقرائتكم خبر عن 25 لاعبًا فى قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلى بالسوبر فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لنادى بيراميدز قائمة الفريق المسافرة إلى الإمارات استعدادا لمواجهة الأهلى فى مباراة السوبر المصرى. ويلتقى بيراميدز وصيف الدورى المصرى مع الأهلى بطل كأس مصر فى السابعة والنصف من مساء الجمعة على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبى، فى إطار لقاء السوبر المصرى. وضمت القائمة 25 لاعبا على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد توفيق - أحمد سامي - محمد الشيبي - علي جبر - عبد الله مجدي خط الوسط: إبراهيم عادل - محمود صابر - محمود دونجا - وليد الكرتي - إسلام عيسى - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - أوجو صامويل - محمد صادق - هشام محمد خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي وأدى الفريق تدريبه الأخير بالقاهرة بملعب استاد الدفاع الجوي، قبل التوجه لمطار القاهرة استعدادا لرحلة السفر إلى أبوظبي على متن طائرة خاصة بالبعثة لخوض لقاء السوبر المصري.

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