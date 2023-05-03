شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يتجه إلى أبو ظبي لحضور مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي السابق، صورة له على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، من داخل الطائرة التى سوف تغادر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور مباراة نهائي كاس السوبر المصري بين الأهلى وبيراميدز المقرر إقامتها مساء بعد غد الجمعة على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز في مباراة كأس السوبر يوم الجمعة المقبل والموافق 5 مايو على ملعب استاد محمد بن زايد في إمارة أبو ظبي عاصمة الإمارات، وستنطلق المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويضم الفريقان كوكبة كبيرة من النجوم حيث يضم الأهلي لاعبين كبار أبرزهم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وعلى معلول وأفشة ومحمود كهربا وحمدي فتحي وعمرو السولية، كما يمتلك بيراميدز كوكبة كبيرة من اللاعبين المميزين على رأسهم رمضان صبحي وأحمد الشناوي وأحمد فتحي و محمد حمدي و على جبر ووليد الكرتي وإبراهيم عادل.