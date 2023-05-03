شكرا لقرائتكم خبر عن صور لاعبى بيراميدز بمطار القاهرة قبل مغادرته لمواجهة الأهلى فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق نادى بيراميدز إلى مطار القاهرة الدولى استعدادا للسفر إلى العاصمة الإماراتية أبوظبى تحضيرا لخوض مباراة السوبر المصرى والذى تجمعه بالنادى الأهلى يوم الجمعة.

ويلتقى بيراميدز وصيف الدورى المصرى مع الأهلى بطل كأس مصر في السابعة والنصف من مساء الجمعة على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبى، فى إطار لقاء السوبر المصرى.

وخاض الفريق مرانا أخيرا في القاهرة قبيل السفر للإمارات استمر لمدة ساعة ونصف ركز خلاله الجهاز الفني على مجموعة من الوحدات الفنية والبدنية وظهرت الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين وجاهزيتهم لخوض اللقاء الهام.

ومن المنتظر أن تغادر البعثة مطار القاهرة على متن طائرة، خاصة متوجهة إلى أبوظبى على أن تتوجه مباشرة إلى فندق الإقامة.