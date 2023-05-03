شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولى للرماية يتفقد ملاعب كأس العالم للخرطوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الإيطالى لوسيانو روسى، رئيس الاتحاد الدولى للرماية، على الحضور مبكرا إلى ميادين الرماية بالعاصمة الإدارية، برفقة حازم حسنى رئيس الاتحادين المصرى والأفريقى للرماية لتفقد منافسات كأس العالم للخرطوش التى تستضيفها مصر على مُجمع ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب ‏الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمنشآت الرياضية التى أشاد بها مؤكدا أن هذه الميادين واحدة من الأفضل على مستوى العالم.

وِأشاد روسى أيضًا بقدرات مصر التنظيمية على استضافة الأحداث الضخمة على مستوى رياضة الرماية، مؤكدا أن الاتحاد المصرى دائما يفوز بالرهان عندما تسند له أى مهمة تنظيمية على مستوى البطولات أو اجتماعات الاتحاد الدولي.

ويشارك فى البطولة دول، ألبانيا، الجزائر، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، البحرين، بلغاريا، الصين، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، إسبانيا، فنلندا، ‏فرنسا، بريطانيا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، الهند، آيسلاندا، ايطاليا، الأردن، الكويت، لبنان، مونتينيجرو، ناميبيا، النرويج، باكستان، الفلبين، بولندا، البرتغال، بورتوريكو، قطر، جنوب إفريقيا، السنغال، سلوفينيا، سان مارينو، السويد، سوريا، تايلاند، تايوان، الإمارات، أوكرانيا، فنزويلا، المجر، أيرلندا، كازاخستان، السعودية، ليبيا، المغرب، المكسيك، مالطا، سلوفاكيا، تركيا، رومانيا بيرو، ومصر "البلد المضيف".

من جانبه أكد حازم حسنى، رئيس الاتحادين المصرى والأفريقى للرماية، أن الاتحاد المصرى يسخر كل إمكانياته من أجل الخروج بالبطولة فى أفضل صورة ممكنة، مؤكدا أن مصر تشارك بكل قوة وبعدد كبير من الرماة من أجل المنافسة والسيطرة على المراكز الأولى.