شكرا لقرائتكم خبر عن عبده يحيى يقود هجوم المصرى أمام أسوان فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق المصري تشكيل فريقه لمواجهة أسوان في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وجاء تشكيل المصري كالتالي: حارس: عصام ثروت. الدفاع: أحمد عماد – إسلام أبو سليمة – عماد الدين بوبكر – عمرو السعداوي. الوسط: إيزي إيميكا – إسلام عطية. أمامهما: محمد عبد اللطيف "جريندو" – رجب عمران – عبد الرحيم دغموم . الهجوم: عبده يحيى.

يحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.

يحتل فريق أسوان المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حيث فاز في 7 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات، بينما خسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 23 هدفاً، بينما استقبلت شباك الفريق الجنوبى 33 هدفا.