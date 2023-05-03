شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يقرر إيقاف شريف إكرامي شهرين.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي، إيقاف شريف إكرامي حارس مرمي فريق بيراميدز، شهرين فقط، علي خلفية أزمة تناول المنشطات .

وقررت لجنة الانضباط إيقاف شريف إكرامي شهرين تنتهي في 28 مايو المقبل، بسبب أزمة تناول منشطات، حيث خضع لكشف المنشطات قبل مواجهة بيراميدز والجيش الملكى المغربى فى الكونفيدرالية .

ووفقا لمصدر فان إكرامى عند الخضوع لكشف المنشطات وابلغ مسئولى مكافحة المنشطات انه يتناول نوع علاج ربما يكون ضمن المنشطات ، ولذلك جاءت العقوبة مخفضة شهرين فقط .