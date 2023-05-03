شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يبدأ رحلة العلاج فى مصر بعد إصابته مع ميتلاند الدنماركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ إمام عاشور، لاعب ميتلاند الدنماركي ومنتخب مصر، رحلة العلاج بعد عودته إلى مصر بالاتفاق مع ناديه، عقب تعرضه لإصابة قوية فى الركبة أنهت موسمه الاحترافي.

ويواصل إمام عاشور برنامجه العلاجي مع طبيب منتخب مصر الأول محمد أبو العلا، بالتنسيق مع ناديه الدنماركي.

وتواصل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مع إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي ومنتخب مصر، عقب عودته للقاهرة، بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرا مع فريق ميتلاند وغيابه لنهاية الموسم عن مباريات فريقه .

وتمنى فيتوريا الشفاء لإمام عاشور خلال الاتصال الهاتفى الذي جمعهما والعودة سريعا للملاعب، خاصة أن إمام من الأعمدة الرئيسية في منتخب مصر خلال الفترة الماضية.

وكان إمام عاشور انتقل إلى صفوف ميتلاند الدنماركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية من صفوف نادي الزمالك.

إمام عاشور