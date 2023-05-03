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بعثة بيراميدز تغادر القاهرة متوجهة إلى أبوظبى لمواجهة الأهلى فى السوبر.. صور

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القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة فريق نادى بيراميدز القاهرة فى طريقها إلى العاصمة الإماراتية أبوظبى تحضيرا لخوض مباراة السوبر المصرى والتى تجمعه بالنادى الأهلى يوم الجمعة المقبل.

 

ويلتقى بيراميدز وصيف الدورى المصرى مع الأهلى بطل كأس مصر فى السابعة والنصف من مساء الجمعة على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبى، فى مباراة السوبر المصرى.

 

وخاض الفريق مرانا أخيرا فى القاهرة قبيل السفر للإمارات استمر لمدة ساعة ونصف ركز خلاله الجهاز الفنى على مجموعة من الوحدات الفنية والبدنية وظهرت الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين وجاهزيتهم لخوض اللقاء الهام.

 

ويلتقى بيراميدز وصيف الدورى المصرى مع الأهلى بطل كأس مصر في السابعة والنصف من مساء الجمعة على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبى، فى إطار لقاء السوبر المصرى.

 

وخاض الفريق مرانا أخيرا في القاهرة قبيل السفر للإمارات استمر لمدة ساعة ونصف ركز خلاله الجهاز الفني على مجموعة من الوحدات الفنية والبدنية وظهرت الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين وجاهزيتهم لخوض اللقاء الهام.

 

بيراميدز يغادر للإمارات (2)
بيراميدز يغادر للإمارات 

بيراميدز يغادر للإمارات (3)
بيراميدز يغادر للإمارات 

بيراميدز يغادر للإمارات (4)
بيراميدز يغادر للإمارات 

بيراميدز يغادر للإمارات (1)
بيراميدز يغادر للإمارات 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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