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شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تغادر القاهرة متوجهة إلى أبوظبى لمواجهة الأهلى فى السوبر.. صور والان مع تفاصيل الخبر
ويلتقى بيراميدز وصيف الدورى المصرى مع الأهلى بطل كأس مصر فى السابعة والنصف من مساء الجمعة على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبى، فى مباراة السوبر المصرى.
وخاض الفريق مرانا أخيرا فى القاهرة قبيل السفر للإمارات استمر لمدة ساعة ونصف ركز خلاله الجهاز الفنى على مجموعة من الوحدات الفنية والبدنية وظهرت الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين وجاهزيتهم لخوض اللقاء الهام.
ويلتقى بيراميدز وصيف الدورى المصرى مع الأهلى بطل كأس مصر في السابعة والنصف من مساء الجمعة على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبى، فى إطار لقاء السوبر المصرى.
وخاض الفريق مرانا أخيرا في القاهرة قبيل السفر للإمارات استمر لمدة ساعة ونصف ركز خلاله الجهاز الفني على مجموعة من الوحدات الفنية والبدنية وظهرت الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين وجاهزيتهم لخوض اللقاء الهام.
بيراميدز يغادر للإمارات
بيراميدز يغادر للإمارات
بيراميدز يغادر للإمارات
بيراميدز يغادر للإمارات
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