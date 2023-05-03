بعثة بيراميدز تغادر القاهرة متوجهة إلى أبوظبى لمواجهة الأهلى فى السوبر.. صور

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة فريق نادى بيراميدز القاهرة فى طريقها إلى العاصمة الإماراتية أبوظبى تحضيرا لخوض مباراة السوبر المصرى والتى تجمعه بالنادى الأهلى يوم الجمعة المقبل.

ويلتقى بيراميدز وصيف الدورى المصرى مع الأهلى بطل كأس مصر فى السابعة والنصف من مساء الجمعة على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبى، فى مباراة السوبر المصرى.

وخاض الفريق مرانا أخيرا فى القاهرة قبيل السفر للإمارات استمر لمدة ساعة ونصف ركز خلاله الجهاز الفنى على مجموعة من الوحدات الفنية والبدنية وظهرت الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين وجاهزيتهم لخوض اللقاء الهام.