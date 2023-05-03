شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 3 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 3 / 5 / 2023 العديد من الأخبار الهامة على رأسها سفر بعثة بيراميدز للإمارات لمواجهة الأهلى فى السوبر المحلى يوم الجمعة المقبل .
بعثة بيراميدز تغادر القاهرة متوجهة إلى أبوظبى لمواجهة الأهلى فى السوبر.. صور
غادرت بعثة فريق نادى بيراميدز القاهرة فى طريقها إلى العاصمة الإماراتية أبوظبى تحضيرا لخوض مباراة السوبر المصرى والتى تجمعه بالنادى الأهلى يوم الجمعة المقبل.
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محمود البنا يطير للإمارات لإدارة مباراة الأهلى وبيراميدز فى السوبر المصرى
غادر طاقم حكام مباراة السوبر المصرى بقيادة الحكم الدولى محمود البنا إلى الإمارات لقيادة مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز والمقرر إقامتها الجمعة المقبل.
الأهلى يخطر اتحاد الطائرة بعدم المشاركة فى أفريقيا رجال وسيدات
أخطر النادى الأهلى مسئولو اتحاد الكرة الطائرة بالاعتذار عن عدم المشاركة فى بطولتى أفريقيا للسيدات والرجال، المقرر لهما الفترة من 13 حتى 26 مايو الجارى بتونس.
مؤمن زكريا يتجه إلى أبو ظبي لحضور مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز
نشر مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي السابق، صورة له على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، من داخل الطائرة التى سوف تغادر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور مباراة نهائي كاس السوبر المصري بين الأهلى وبيراميدز .
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