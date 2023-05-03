شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مرانه الثاني في الإمارات.. وكولر يجتمع مع اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الكريكت بمدينة أبو ظبي في الإمارات.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني، على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران لمدة 15 دقيقة، للحديث عن بعض النقاط الفنية والتكتيكية التي سيتم تنفيذها في المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز في بطولة السوبر المصري، والمحدد لها مساء الجمعة المقبل، على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

اصطحب السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى 23 لاعباً فى قائمة فريقه لمباراة السوبر، وجاءت القائمة كالتالى : "محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وعلى معلول وخالد عبد الفتاح ومحمود متولى وياسر إبراهيم ومحمد عبد الفتاح ومحمدهانى ومحمد أشرف ومحمد فخرى وحمدى فتحى وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة وأحمد القندوسى وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومروان عطية ومحمد شريف ومحمود كهربا وبيرسى تاو".

استبعد السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى 11 لاعبا من رحلة المارد الأحمر المتوجهة للأمارات لخوض مباراة السوبر وهم :"عمرو السولية ومحمد الضاوى ورامى ربيعة وأكرم توفيق وكريم فؤاد ورأفت خليل وحمزة علاء للإصابة وشادى حسين وأيمن أشرف وكريم الدبيس وبرونو سافيو لأسباب فنية .

الأهلي هو صاحب آخر لقب لبطولة كأس السوبر المصري لموسم 2021، عندما فاز علي الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت علي ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

وضرب الأهلي موعداً مع الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث يلتقي الفريقين بتونس في لقاء الذهاب ثم يلعبان في القاهرة في لقاء الإياب.

وتوّج الأهلي ببطولة السوبر 12 مرة من قبل، حيث كانت أول تتويج للفريق باللقب في نسخة البطولة عام 2003، وكانت الأخيرة عام 2022 بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة 28 أكتوبر الماضي بإستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.