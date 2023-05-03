شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع حمزة الجمل مع لاعبي الاسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مرانه عصر اليوم على الملعب الفرعي باستاد الإسماعيلية استعدادا لملاقاة بيراميدز في إطار منافسات بطولة الدوري العام.

و كان الإسماعيلي قد فاز برباعية في المباراة الودية التي أقيمت أمس أمام الشرقية على الملعب الرئيسي باستاد الإسماعيلية ضمن برنامج الإعداد للمباريات المقبلة.

حرص الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل علي الاجتماع باللاعبين قبل بداية المباراة وحثهم على بذل أقصي ما لديهم خلال المباريات القادمة وأن الهدف الوحيد للفريق هو حصد الثلاث نقاط من أجل تحسين وضع الفريق في جدول المسابقة.

اشتمل المران علي تدريبات بدنية من أجل الارتقاء بمستوي اللياقة البدنية للاعبين أعقبها مجموعة من التدريبات التكتيكية المتنوعة علي خلق الفرص و إنهاء الهجمات على المرمي و التحرك بدون كرة.

و في ذات السياق خاض حراس مرمى تدريبات قوية تحت قيادة سيد توفيق مدرب حراس المرمى.

و يستعد الإسماعيلي في الوقت الحالي لملاقة بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري العام..