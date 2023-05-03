إنسحاب الزمالك من السوبر المصري .. حازم إمام: كنت أتمنى أن يلعب نادى الزمالك المباراة

الشارقة - اميمة ياسر - علق حازم إمام عضو اتحاد الكرة علي قرار إنسحاب الزمالك من السوبر المصري أمام الأهلي ونشر حازم إمام عبر صفحته الرسمية فيسبوك ، “مع كامل احترامي للجنة الانضباط وقراراتها الا انى معترض اعتراض كامل على قرار اللجنة وهذه وجهة نظرى الشخصية وغير موافق تماما ويوجد ظلم كبير على نادى الزمالك”

وتابع : " لو كان هذا القرار أيضا لنادي الزمالك سيكون رأيي هكذا ايضاً، وبخصوص الانسحاب كنت أتمنى أن يلعب نادي الزمالك المباراة وكامل الاحترام لدولة الإمارات".

وأضاف: "ما حدث له مردود تسويقى ولكن ما حدث من إدارة الزمالك شىء طبيعى ومن حقهم أن يعترضوا من الظلم الذى تعرضوا له، ولن يشعر أحد بما يمر به جمهور ونادى الزمالك وهذا حقهم".

واختتم : " يجب معالجة الأمور فى الفترة القادمة وكما أكدت أن ما يحدث من اتخاذ قرارات بشأن هذا الموضوع اتحاد كرة القدم ليس له أى قرار فيه".

لقاء السوبر المصري

من ناحية أخرى وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى مطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي تحضيرا لخوض مباراة السوبر المصري والتي تجمعه بالنادي الأهلي يوم الجمعة.

ويلتقي بيراميدز وصيف الدوري المصري مع الأهلي بطل كأس مصر في السابعة والنصف من مساء الجمعة على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، في إطار لقاء السوبر المصري.

وخاض الفريق مرانا أخيرا في القاهرة قبيل السفر للإمارات استمر لمدة ساعة ونصف ركز خلاله الجهاز الفني على مجموعة من الوحدات الفنية والبدنية وظهرت الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين وجاهزيتهم لخوض اللقاء الهام.

ومن المنتظر أن تغادر البعثة مطار القاهرة على متن طائرة خاصة متوجهة إلى أبوظبي على أن تتوجه مباشرةً إلى فندق الإقامة.