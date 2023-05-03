«إيقاف اللاعب يستمر لحين الفصل وليس العكس» .. محمد فضل: الزمالك لديه كل الحق في الانسحاب من السوبر

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة سابقًا، أن الزمالك لديه كل الحق في قرار الانسحاب من بطولة كأس السوبر، موضحًا أن اتحاد الكرة يفتقد العدالة والعلم ومعرفة اللوائح.

وقال فضل في تصريحات تليفزيونية: «لا يوجد شيء في اللوائح ينص على إيقاف عقوبة لحين الفصل، الصحيح والمنطقي أن إيقاف اللاعب يستمر لحين الفصل وليس العكس، ويتم تنفيذ القرار لحين الفصل فيه».

وأضاف محمد فضل : «أتذكر عندما كنت في السوبر بالإمارات وحدثت مشكلة بين لاعبي الزمالك والأهلي، وتم معاقبة أكثر من لاعب بينهم كهربا وإمام عاشور وشيكابالا، تم تنفيذ عقوبة الإيقاف لحين الفصل، وبعد ذلك قامت لجنة التظلمات بتخفيف العقوبة».

وأوضح عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة سابقًا : «من واجهة نظري أن قرار الزمالك بالاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر صحيحا ومنطقيا، ومن حقه اتخاذ ذلك ردًا على قرار لجنة التظلمات الغير قانوني».

وأتم محمد فضل : «قرار لجنة التظلمات بـ إيقاف تنفيذ عقوبة كهربا خاطئ 100% وضد اللوائح، وهي خالفت اللوائح وكان يحق لها إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو إقرارها كما هي، ولكن لا يحق لها تعليقها أبدا، وهذا الأمر غير قانوني».