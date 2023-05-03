شكرا لقرائتكم خبر غوارديولا: ميسي الأكمل لا يقارن مع هالاند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفض المدير الفني لنادي مانشستر سيتي بيب غوارديولا مقارنة هالاند مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال غوارديولا «لا يمكن أن نقارن أحدا مع ميسي، هذا لن يساعد هالاند في مسيرته المقبلة، لكن من حيث الأهداف والعقلية نعم، إنه يسجل في كل مباراة تقريبا، ميسي استمر على هذا المستوى كل موسم لفترة تصل إلى 15 عاما. من بين اللاعبين الذين رأيتهم، ليو هو اللاعب الأكثر اكتمالا».

وأكد الإسباني بيب غوارديولا ي تصريحات نشرتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن إيرلينغ هالاند مهاجم فريقه، يمكن أن يقدم في الموسم المقبل أداء أفضل مقارنة بالموسم الحالي الذي شهد تحطيم الهداف النرويجي عددا من الأرقام القياسية في البريميرليغ.

وتمكن هداف السيتي من تحطيم رقم المصري محمد صلاح، وبات اللاعب الأكثر تهديفا في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز بوصوله إلى 34 هدفا على الرغم من بقاء 8 جولات لفريقه على ختام الموسم.

وأوضح غوارديولا أن هالاند لا يزال بإمكانه أن يتحسن كثيرا، ويلبي احتياجاتنا من تسجيل الأهداف، مضيفا أنه يجيد التحرك في شتى أرجاء الملعب، وليس داخل منطقة الجزاء فقط، ولديه الرغبة في التطور، هو على الطريق الصحيح.

وواصل الإشادة بمهاجمه الذي انضم إلى الفريق بداية الموسم الحالي قادما من دورتموند، بقوله «لديه دائما شعور بأنه يمكنه القيام بالأمور بطريقة أفضل، عندما أتحدث معه يقول نعم، يجب أن أكون أفضل، وذلك سيكون أمرا إيجابيا للغاية لمسيرته».

وأسهب الإسباني الحديث عن مهاجمه الذي سجل 50 هدفا في 44 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم مضيفا «أعترف بأنني فوجئت قليلا بكل هذا الكم من الأهداف، لكن إيرلينغ لاعب يحب كرة القدم وعقليته إيجابية وثقته وروحه المعنوية مرتفعة للغاية».

وختم مدرب السيتي «قوة هالاند ليست في تسجيل الأهداف فقط، وإنما في المشاركة بالنواحي الدفاعية؛ مثل الضغط على المنافسين والمشاركة في الكرات الطويلة، يساعدنا ذلك في الحفاظ على الكرة، ربما هذا ما كنا نعاني منه في المواسم الماضية».