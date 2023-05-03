شكرا لقرائتكم خبر انطلاق بطولة النخبة العربية الأولى للناشئين في دبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتقام المباريات في استاد حميد الطاير بنادي النصر، وأعلن عن تفاصيل البطولة في مؤتمر صحفي عقد أمس، بمقر مجلس دبي الرياضي، بحضور مدير إدارة التطوير الرياضي في المجلس أحمد المهري.
وأوضح المهري أن البطولة تقام للمرة الأولى بين الفرق العربية على مستوى هذه الفئة العمرية (تحت 15 عاما).
وأسفرت مراسم القرعة عن توزيع الفرق المشاركة على 4 مجموعات؛ ضمت الأولى فرق النصر والمرخية والفرسان الأردني ودبي سيتي، وضمت الثانية شباب الأهلي والعربي الكويتي وعمان الأردني وفرسان الإماراتي، وضمت الثالثة حتا والترجي الجرجيسي والحسين والوحدة، وضمت الرابعة الوصل والصفاء وطرابلس وإمباير.
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