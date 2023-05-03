شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يراقب الإيراني نور الله .. وهوساوي يعتذر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت تقارير صحفية إيرانية أن نادي الاتحاد يسعى إلى ضم النجم الإيراني أحمد نور الله، لاعب وسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت شبكة «Team Melli FR» الإيرانية إلى أن الاتحاد يفكر جديا في ضم الإيراني نور الله، من نادي شباب الأهلي الإماراتي، لخلافة المحوري البرازيلي في العميد الاتحادي، برونو هنريكي.

وينتهي عقد أحمد نور الله مع شباب الأهلي دبي، في يونيو القادم، إذ يلعب الإيراني في صفوف النادي الإماراتي منذ أغسطس 2021، مسجلا 5 أهداف ومقدما 4 تمريرات حاسمة، خلال 57 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

إلى ذلك قدم لاعب نادي الاتحاد، السعودي زكريا هوساوي، اعتذاره على ما بدر منه خلال مباراة فريقه الماضية أمام ضيفه الشباب، والتي انتهت بفوز «العميد» بنتيجة (2-1)، الخميس 27 أبريل الماضي، ضمن الجولة الـ24 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن» لموسم 2022-23.

وكان اللاعب قد تعرض للطرد المباشر في مباراة الشباب، بعد البصق تجاه لاعبي الفريق المنافس، وفقا لما ورد في تقرير حكم اللقاء، وقامت لجنة الانضباط والأخلاق بإيقاف لاعب الاتحاد 6 مباريات.

وبعد قرار الإيقاف، نشر هوساوي اعتذارا عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، قال فيه: «إلى إدارة نادي الاتحاد والأجهزة الفنية والإدارية والطبية وزملائي اللاعبين الأعزاء، إلى المدرج الوفي والعظيم مدرج الذهب، أتقدم بشديد الاعتذار على ما بدر مني خلال مواجهة الشباب الأخيرة، وأعترف أنه غير مقبول، وأعدكم بعدم تكرار ذلك مستقبلا».