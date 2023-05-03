الهلال يبحث عن نجمته الخامسة في سايتاما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم فريق الهلال الكروي الأول ملفاته الفنية الميدانية قبل صافرة انطلاق إياب نهائي كأس دوري أبطال آسيا السبت في ملعب سايتاما2002 (سعة 63700 متفرج) عند تمام الساعة الـ 12 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، في نزال أوراوا ريد دياموندز الياباني بعد أن خرج متعادلا أمامه في أرضه «ملعب الملك فهد الدولي بالرياض» بهدف لمثله، في سيناريو يخشى الهلاليون تكرار مشهده في اللقاء بعد أن ظهر في نهائي 2017، حيث تعادل الفريقان بالرياض ومن ثم خطف الفريق الياباني لقبه القاري الثاني. وتكرر المشهد بطرد الدولي سالم الدوسري كما حدث في اللقاء الماضي.

الآمال الهلالية

وترتفع الآمال الهلالية في حصد اللقب القاري الخامس كرقم فريد على مستوى القارة الصفراء وعرابها من الأندية، واللقب الـ 66 في مجمل البطولات الهلالية، بالرغم من الحالة التي بدأت تنهش بالجسد الأزرق الذي تكاد تمزقه روزنامة الموسم بحكم أن عجلته الكروية لم تتوقف لأكثر من عامين ومرت بسحائب بطولات ومشاركات متعددة بين النادي والمنتخب الكروي الأول الذي سجل حضورا مشرفا في أولى مبارياته في مونديال قطر 2022 بعد أن أسقط بطل الكأس(الأرجنتين) في أولى مواجهاتهما في كأس العالم على أنظار الملأ كافة.

ويزيد غياب الثلاثي (سلمان الفرج، وسالم الدوسري، وياسر الشهراني) عن المواجهة في إرهاق الفريق الذي يحاول أن يجدف لاعبوه أشرعتهم باتجاه الرياح للعبور بالمركب الهلالي نحو اللقب التاريخي والخامس والوقوف في المشهد التاريخي الأول بعد استضافة السعودية بطولة أندية العالم، حيث حقق وصافتها في النسخة الماضية كأول فريق سعودي بعد أن خسر اللقب بشرف أمام ريال مدريد بـ (5/3)، حيث يريد الهلال ألا يوقف لغته الاستباقية وأرقامه القياسية في تفويت المشاركة العالمية الرابعة له بعد أن فقد هذا الموسم المنافسة على لقب بطولة دوري روشن السعودي.

حلول الهلال نحو اللقب

يمتلك الهلال حلولا رقمية لإعلان نفسه بطلا للقارة بالرغم من تعادله في الذهاب بالرياض بهدف لمثله، إلا أن الفارق لم يكن صعبا وبعيد المنال لفريق أوراوا ريد دياموندز الياباني الذي يدخل اللقاء بكفة هي الأرجح، إذ ليس للهلال إلا الانتصار بأي نتيجة أو التعادل بأكثر من هدف، حتى يتوج بلقب للقارة، أما التعادل بهدف فيذهب بالمباراة إلى الأشواط الإضافية وفي حال استمرارها فسيتم حسمها بركلات الترجيح، أما التعادل بدون أهداف فلن يكون في مصلحة الهلال وستذهب البطولة للفريق الياباني الذي يعد هدفه بالرياض بهدفين، وهو الأمر الذي يعتزم الاتحاد القاري إلغاء هذا النظام في النسخ المقبلة.

ذكرى سيئة

للهلال ذكريات سيئة مع حكم مواجهة إياب نهائي دوري أبطال آسيا في النسخة الحالية الحكم الصيني مانينج حيث قاد لقاء الهلال أمام العين وخسره بهدفين لهدف، بعد احتسابه في المباراة ثلاث ركلات جزاء للعين في 30 دقيقة. كما خسر بسببه مواجهة الأهلي بهدف وحيد.

ويبلغ الحكم الصيني مانينج الذي سيدير مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 43 عاما، وقاد خلال مسيرته 263 مباراة أشهر فيها 1121 بطاقة صفراء، و38 حالة طرد بسبب الإنذار الثاني، و32 حالة طرد مباشر، كما احتسب خلال هذا العدد من المباريات 87 ركلة جزاء.

ويساعده كل من زهو في وزهانج شينج، وحكم تقنية الفيديو فو مينج ويساعده في خدمة تقنية الفيديو الأردني أدهم مخادمة.

نحس دياز:

2017 لم يفز بكأس خادم الحرمين الشريفين بعد أن كسبه الأهلي بـ 3/2).

2017 لم يفز في نهائي دوري أبطال آسيا بعد أن تعادل في الذهاب بهدف لمثله وخسر الإياب بهدف وحيد.

2018خسر مع الاتحاد نهائي السوبر أمام الهلال بهدفين لهدف.

2021 خسر مع النصر الإماراتي نهائي كأس الخليج العربي ونهائي كأس رئيس الدولة.

2022 خسر نهائي كأس الملك أمام الفيحاء بركلات الترجيح.2023 هزم في نهائي كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد بـ (5/3).

قبل المواجهة:

خصص الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2900 مقعد للجماهير الهلالية.

يفتقد الهلال للاعب سالم الدوسري بعد طرده في مواجهة الذهاب بعد ارتكاب مخالفة ضد أوراوا كين إيواو.

يتواجه الفريقان في الدور النهائي للمرة الثالثة خلال السنوات الست الأخيرة، حيث توج أوراوا باللقب عام 2017، في حين توج الهلال عام 2019.

تويج أوراوا ريدز بلقب البطولة مرتين من قبل عامي 2007 و2017.

يطمح الفريقان في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بنظامها الحديث منذ نسخة 2002-2003.

لم تنته أي مباراة بينهما خلال جولتي الذهاب والإياب بنهائي 2017 و2019 بالتعادل السلبي.

عام 2017 تعادل الفريقين بهدف في الرياض ثم فاز أوراوا ريدز بهدف وحيد في سايتاما.

تفوق الهلال في نهائي عام 2019 بهدف ذهابا في الرياض وبهدفين نظيفين إيابا في سايتاما.

سبق لسالم الدوسري طرده بالبطاقة الحمراء في المباراة النهائية أمام أوراوا عام 2017.