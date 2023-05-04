شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي الثاني بالإمارات.. 50 دقيقة أشغال بدنية شاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية متنوعة، ضمن فقرات المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب الكريكت بمدينة أبو ظبي في الإمارات.

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال، ومحمود حمدي اخصائي التأهيل بالفريق، اللاعبين في فقرات بدنية وتدريبية متنوعة بالكرة مع بداية المران. وأدى اللاعبون تدريبات بدنية استمرت لمدة 50 دقيقة شارك فيها جميع اللاعبين.

فيما قاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، الثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في تدريبات بدنية وفنية متنوعة، على هامش المران الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب الكريكت بمدينة أبو ظبي في الإمارات.

وقاد الجهاز الفني اللاعبين في نهاية فقرات المران للتدريب على ركلات الترجيح، شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين في المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري، والمحدد لها مساء الجمعة المقبل على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي