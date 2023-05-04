شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زكي يحقق فوزه الأول مع شباب أهلي دبي في الدوري الإماراتي لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق حسين زكي نجم منتخب مصر السابق لكرة اليد والمدير الفني الحالي لفريق شباب أهلي دبي، فوزه الأول في المباراة الأولى له على رأس القيادة الفنية للفريق، بالدوري الإماراتي لكرة اليد.

وفاز شباب الأهلي على فريق دبا الحصن، ضمن مباريات الدوري الإماراتي لكرة اليد، في انطلاقة مميزة لمشوار حسين زكي في القيادة الفنية للفريق، ومن المقرر أن يلعب مباراته الثانية السبت المقبل مع فريق مليحة في ختام الدوري.

وكان نادي شباب أهلي دبي الإماراتي لكرة اليد قد اتفق على استعارة حسين زكي المدير الفني لفريق المعادي ومدرب منتخب مصر السابق، لمدة شهر لقيادة الفريق خلفا للمدرب الجزائري كمال عقاب.

وقال حسين زكي في تصريحات صحفية إن اتفاقه مع إدارة نادي شباب الأهلي دبي على قيادة الفريق لمدة شهر على سبيل الإعارة، خلال منافسات كأس رئيس الدولة وكذلك في آخر مباراتين في منافسات الدوري.

وأضاف زكي: "مشواري مع المعادي انتهى بنهاية الموسم في دوري المحترفين، واتفقت مع إدارة شباب أهلي دبي على قيادة الفريق لمدة شهر، وبعد ذلك سنقرر ما إذا كنت سأستمر في الموسم الجديد أو سأعود إلى مصر، كل الاحتمالات مطروحة مع بداية الموسم الجديد".

وأكد زكي أنه لا يتأخر أبدا عن تلبية نداء نادي شباب أهلي دبي والذي تربطه علاقات قوية مع النادي منذ كان لاعبا بالفريق بمسماه القديم أهلي دبي.

وأوضح أن شباب أهلي دبي سيواجه فريق الجزيرة في الدور ثمن النهائي من كأس رئيس الدولة، ويسعى لتقديم مشوار متميز يليق بطموحات النادي وجماهيره.