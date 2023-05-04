أهداف مباراة المصري وأسوان فى الدوري (3 - 1).. فيديو

تقدم المصري بالهدف في الدقيقة الرابعة عشر بعد تسديدة قوية من جريندو من ضربة جزاء، ارتطمت بباطن العارضة وتخطت خط المرمى معلنة عن الهدف الأول، وجاء هدف التعادل لأسوان بالدقيقة 21 عن طريق محمد حمدى زكى من نقطة الجزاء، احتسبها الحكم إبراهيم نور الدين، ونجح نفس اللاعب في تسجيل الهدف الثانى لتماسيح النيل بعد تبادل للكرة وإنفراد تام بالمرمى يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية مرت من بين أقدام عصام ثروت وسكنت المرمى، وفي الأنفاس الأخيرة من هذا الشوط، تمكن بلال السيد من تسجيل الهدف الثالث.

بهذه النتيجة يحتل فريق أسوان المركز الحادي عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، جمعها من 27 مباراة، حيث فاز فى 8 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات، بينما خسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 26 هدفاً، بينما استقبلت شباك الفريق الجنوبى 34 هدفا.

بينما يحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفاً.