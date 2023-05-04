شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 3 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 3 / 5 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها فوز أسوان على المصرى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وخوض الأهلى لمرانه الثانى فى الإمارات استعدادا للسوبر.

أسوان يهزم المصرى 3 - 1 ويقفز مركزين في صراع البقاء بالدوري

حقق فريق أسوان فوزا مثيرا على نظيره المصري البورسعيدي، بثلاثية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

إمام عاشور يبدأ رحلة العلاج فى مصر بعد إصابته مع ميتلاند الدنماركى

بدأ إمام عاشور، لاعب ميتلاند الدنماركي ومنتخب مصر، رحلة العلاج بعد عودته إلى مصر بالاتفاق مع ناديه، عقب تعرضه لإصابة قوية فى الركبة أنهت موسمه الاحترافي.

الأهلي يخوض مرانه الثاني في الإمارات.. وكولر يجتمع مع اللاعبين

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الكريكت بمدينة أبو ظبي في الإمارات.

بعثة بيراميدز تغادر القاهرة متوجهة إلى أبوظبى لمواجهة الأهلى فى السوبر.. صور

غادرت بعثة فريق نادى بيراميدز القاهرة فى طريقها إلى العاصمة الإماراتية أبوظبى تحضيرا لخوض مباراة السوبر المصرى والتى تجمعه بالنادى الأهلى يوم الجمعة المقبل.

طنطا يتعادل سلبيا مع كفر الشيخ ويواصل صدارة مجموعة بحرى بدورى القسم الثانى

سقط فريق طنطا في فخ التعادل السلبي مع فريق كفر الشيخ في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مجموعة بحرى والإسكندرية فى دورى القسم الثانى.