يوفنتوس يفوز على ليتشي ويتقدم للمركز الثاني بالدوري الإيطالي

المنامة - ياسر ابراهيم - سجل لاعب الوسط لياندرو باريديس والمهاجم دوسان فلاهوفيتش هدفين ليفوز يوفنتوس 2-1 على ليتشي ويستعيد المركز الثاني في الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء، في حين حقق أتالانتا فوزا مثيرا على ضيفه سبيزيا 3-2.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 63 نقطة من 33 مباراة ليضع الضغط على لاتسيو ثالث الترتيب، وله 61 نقطة، قبل مواجهة ساسولو في وقت لاحق اليوم.

وظن ليتشي، صاحب المركز 16، أنه تقدم في النتيجة بعدما سجل أسان سيساي هدفا بعد 3 دقائق من البداية قبل أن يلغي حكم الفيديو المساعد الهدف بداعي التسلل.

ومنح باريديس المقدمة لصاحب الأرض عقب 15 دقيقة بعدما حول ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، وسددها في أسفل الزاوية اليسرى.

وأدرك ليتشي التعادل في الدقيقة 37 عن طريق سيساي، من ركلة جزاء تم احتسابها للمسة يد على دانيلو.

وأعاد فلاهوفيتش التقدم ليوفنتوس بعدها مرور 3 دقائق بتسديدة مباشرة بقدمه اليسرى من على حدود منطقة الجزاء.

وكاد سيساي الخالي من الرقابة أن يدرك التعادل للضيوف قرب النهاية من ضربة رأس من مدى قريب، لكن حارس يوفنتوس، فويتشيخ شتينسني، تصدى لمحاولته على مرتين.

أتالانتا يهزم سبيزيا

وفي مباراة أخرى، حقق أتالانتا فوزا مثيرا على ضيفه سبيزيا 3-2، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وتقدم سبيزيا عن طريق إيمانويل جياسي بالدقيقة 18، قبل أن يدرك مارتن دي رون التعادل بالدقيقة 32.

وفي الدقيقة 48 سجل ديفيد زاباكوستا الهدف الثاني لأتالانتا، قبل أن يضيف لويس موريل الهدف الثالث بالدقيقة 54.

وفي الدقيقة 64 سجل مهدي بورابيا الهدف الثاني لفريق سبيزيا.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 58 نقطة بالمركز الرابع، بينما تجمد رصيد سبيزيا عند 27 نقطة بالمركز 17.

(وكالات)