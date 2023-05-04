مانشستر سيتي يضرب بقوة وهالاند يواصل كتابة التاريخ بالدوري الإنجليزي



فاز مانشستر سيتي على ضيفه وست هام 3-صفر اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة 28 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وسجل كل من ناثان أكي (50) وإيرلينغ هالاند (70) وفيل فودين (85) أهداف سيتي.



وبات النرويجي إيرلينغ هالاند اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف في موسم واحد في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز بـ35 هدفاً.



كما شارك هالاند في 23 هدفًا في آخر 13 مباراة خاضها مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات.



ويحتل مانشستر سيتي صدارة الدوري بـ79 نقطة.



هالاند الأكثر تسجيلاً للأهداف بموسم واحد



بات النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف في موسم واحد في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز بـ35 هدفاً.



يذكر أن هالاند قد عادل الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد ضمن الدوري الإنكليزي والبالغ 34 هدفاً، بعد افتتاحه التسجيل لفريقه مانشستر سيتي في مرمى مضيفه فولهام الأحد المنصرم في المرحلة 34.



وسجل شيرر 34 هدفاً لبلاكبيرن في موسم 1995، على غرار كول في موسم 1994 لنيوكاسل يونايتد.



كما شارك هالاند في 23 هدفًا في آخر 13 مباراة خاضها مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات.



(بي ان سبورت)

