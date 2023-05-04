طارق زكريا يطالب بتأسيس رابطة للمدربين

ياسر رشاد - القاهرة - طالب طارق زكريا المدير الفني في قطاع الناشئين بنادي الترسانة بتأسيس رابطة للمدربين من أجل جلب حقوق الجميع، لأن النقابة لم تنصفهم، وتكتفي بالحصول على الأموال منهم.

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وقال طارق زكريا:" نرغب في عمل رابطة للمدربين، لان النقابه ليس لها اي دور الا تحصيل الاموال من المدربين ، ولا يوجد خدمات باستثناء معاش هزيل كل ثلاثة شهور تبلغ قيمته ٢٨٥ جنيهاً، ورغم من ذلك يحاسبوا المدرب طوال مسيرته في الملاعب أنه مديرفني ويحصلون منه على ٥ % من راتبه الشهري وفي النهاية المعاش واحد للكل المدرب مثل المدير الفني ".

وأضاف قائلاً:" فوق كل ذلك يوجد دائما تهديد بمنعك من التدريب اذا لم يتم دفع الرسوم المقررة في البداية ".

وواصل :" يا نقابه دورك الوقوف مع العضو وتأمين

مكان للعمل فيه لأن العضو مدرب ومسجل في الاتحادين المصري والافريقي، لكن يوجد دائما تهديدات بالحبس وعدم مزاولة المهنه لا بموافقة النقابه ".

واسترسل:" الحل في تواجد رابطة مشهرة تقوم بخدمة المدرب ومساعدته في ايجاد عمل والوقوف بجانبه، وعمل عقود مع الأندية وعمل دورات مدعمة للمدربين ".

وأتم:" المدرب هو من يقوم بصنع لاعبين يحصلون على رواتب بالملايين بينما يتقاضى هو ملاليم، النقابه بتحارب المدربين والحل انشاء رابطة أياً كان عدد المشاركين فيها لكن المهم أن نبدأ ".



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