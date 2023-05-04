الأهلي يهنئ أهلي جدة بالعودة إلى دوري المحترفين السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - حرص النادي الأهلي على تقديم التهنئة لشقيقة أهلي جدة السعودي بعد عودته إلى دوري المحترفين السعودي لكرة القدم "دوري روشن" بعد الفوز اليوم على هجر في دوري يلو.

وحقق الأهلي الفوز على هجر بهدفين لهدف في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب نادي هجر ضمن منافسات الجولة 30 من دوري يلو الدرجة الأولى لكرة القدم.

سجل حسن هاشم العلي هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 45 من الشوط الأول، ثم تعادل هجر بهدف في الدقيقة 56 سجله اللاعب جان مارك ماكوسو، وظل التعادل

مسيطرًا حتى نهاية الوقت الأصلي.

وتمكن اللاعب رياض بودبوز من خطف الهدف الثاني والأخير للأهلي في وقت قاتل، باللحظات الأخيرة من عمر المباراة ليحسم الراقي بطاقة التأهل إلى دوري روشن مرة أخرى.

وقال الأهلي المصري في بيان رسمي: " خالص التهاني إلى أهلي جدة الشقيق بالعودة إلى مكانه الطبيعي الدوري الممتاز، متمنين له التوفيق والمزيد من التقدم والازدهار".